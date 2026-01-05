Курсът на долара за 5 януари 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Всички нови продукти, които Apple се очаква да представи през 2026 г.
Apple обикновено пази мълчание, но дава бегли насоки
Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1,1721 долара за едно евро.
Курсът на долара се повиши спрямо йената, швейцарския франк и канадския долар. Инвеститорите на валутните пазари до голяма степен пренебрегнаха американската военна операция във Венецуела в събота, при която венецуелският президент Николас Мадуро бе пленен и отведен в Ню Йорк. Вместо това те се фокусират върху редица макроикономически данни за САЩ, които ще бъдат публикувани тази седмица.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Apple обикновено пази мълчание, но дава бегли насоки
Цените са се повишили с 0,89% през миналия месец