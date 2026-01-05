BGN → EUR
БГ Бизнес Курсът на долара за 5 януари 2025 г.

Курсът на долара за 5 януари 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1,1721 долара за едно евро.

Курсът на долара се повиши спрямо йената, швейцарския франк и канадския долар. Инвеститорите на валутните пазари до голяма степен пренебрегнаха американската военна операция във Венецуела в събота, при която венецуелският президент Николас Мадуро бе пленен и отведен в Ню Йорк. Вместо това те се фокусират върху редица макроикономически данни за САЩ, които ще бъдат публикувани тази седмица.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

