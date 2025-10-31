1 USD
БГ Бизнес Курсът на еврото за 31 октомври 2025 г.

Курсът на еврото за 31 октомври 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Еврото поевтинява минимално спрямо американския долар в началото на междубанковата търговия в Европа, съобщават германски финансови издания.

Единната европейска валута се търгува за 1,1566 долара за едно евро, което представлява спад от 0,09 на сто спрямо нивото на затваряне на пазарите в четвъртък.

