Курсът на еврото за 31 октомври 2025 г.

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Еврото поевтинява минимално спрямо американския долар в началото на междубанковата търговия в Европа, съобщават германски финансови издания.

Единната европейска валута се търгува за 1,1566 долара за едно евро, което представлява спад от 0,09 на сто спрямо нивото на затваряне на пазарите в четвъртък.

