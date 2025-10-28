Курсът на еврото за 28 октомври 2025 г.

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Курсът на еврото спрямо долара се повиши в сутрешната междубанкова търговия днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, цитира БТА.

Единната валута се котира за 1,1658 долара или нагоре с 0,10 на сто. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1640 долара за едно евро.

Спрямо швейцарския франк еврото леко отстъпва позиции - с 0,02 на сто до 0,9260 франка за евро. Спрямо йената отстъплението е по-сериозно - с 0,36 на сто до 177,37 йени за едно евро.

