БГ Бизнес Курсът на еврото за 28 октомври 2025 г.

Курсът на еврото за 28 октомври 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Курсът на еврото спрямо долара се повиши в сутрешната междубанкова търговия днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, цитира БТА. 

Единната валута се котира за 1,1658 долара или нагоре с 0,10 на сто. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1640 долара за едно евро. 

Спрямо швейцарския франк еврото леко отстъпва позиции - с 0,02 на сто до 0,9260 франка за евро.  Спрямо йената отстъплението е по-сериозно - с 0,36 на сто до 177,37 йени за едно евро. 

