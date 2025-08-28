Курсът на еврото за 28 август 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
20% ръст в продажбата на нови автомобили в България през юли
Как се е променил пазарът за автомобили в Европа?
Еврото се продава за 1,95583 лева.
Курсът на еврото спрямо щатския долар днес остана почти без промяна в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация.
Единната европейска валута се котираше за 1,1645 долара тази сутрин към 10:15 ч. бълг вр., почти на същото ниво от закриването на търговията снощи.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Как се е променил пазарът за автомобили в Европа?
Има няколко важни критерия, на които трябва да отговоря продуктът, за да се нарече сирене
Аплодисментите са най-често срещани при ваканционни полети