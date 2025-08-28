Курсът на еврото за 28 август 2025 г.

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Курсът на еврото спрямо щатския долар днес остана почти без промяна в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Единната европейска валута се котираше за 1,1645 долара тази сутрин към 10:15 ч. бълг вр., почти на същото ниво от закриването на търговията снощи.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN