Курсът на еврото за 27 октомври 2025 г.

Еврото се продава за 1,95583 лева.
Еврото отстъпва минимално спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски финансови издания, цитирани от БТА.
Единната европейска валута се разменя за 1,1622 щатски долара тази сутрин към 9:54 часа българско време, или с 0,04 на сто под стойността си при закриването в петък.
