Курсът на еврото за 27 октомври 2025 г.

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Еврото отстъпва минимално спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски финансови издания, цитирани от БТА.

Единната европейска валута се разменя за 1,1622 щатски долара тази сутрин към 9:54 часа българско време, или с 0,04 на сто под стойността си при закриването в петък.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN