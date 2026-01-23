Курсът на еврото за 23 януари 2026 г.

Курсът на еврото спрямо водещи световни валути леко се понижи в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Спрямо долара еврото отстъпва с 0,12 на сто до 1,1730 долара за едно евро. Спрямо японската йена спадът е 0,21 на сто до 185,74 йени за евро, а спрямо швейцарския франк - с 0,02 на сто до 0,9277 франка за едно евро.

Единната европейска валута поевтиня и спрямо британската лира - с 0,09 на сто до 0,869 7 лири за едно евро.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN