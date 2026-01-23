BGN → EUR
= 0.511292 EUR
БГ Бизнес Курсът на еврото за 23 януари 2026 г.

Курсът на еврото за 23 януари 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото спрямо водещи световни валути леко се понижи в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Спрямо долара еврото отстъпва с 0,12 на сто до 1,1730 долара за едно евро.  Спрямо японската йена спадът е 0,21 на сто до 185,74 йени за евро, а спрямо швейцарския франк - с 0,02 на сто до 0,9277 франка за едно евро. 

Единната европейска валута поевтиня и спрямо британската лира - с 0,09 на сто до 0,869 7 лири за едно евро. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

