Курсът на еврото за 20 ноември 2025 г.

Тръмп иска да разшири офшорното сондиране на въглеводороди
Планът предвижда сондиране в 34 концесии във водите на Мексиканския залив
Еврото се продава за 1,95583 лева.
Курсът на еврото спрямо щатския долар леко се понижава в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщават германски сайтове за финансова информация.
Единната европейска валута се котира за 1,1522 долара, което е с 0,2 на сто по-ниско спрямо предходната сесия.
Преговорите с „Българска автомобилна индустрия“ са на финален етап
„Никакво лепене, никакви разходи за доставка, никакъв риск от фалшификация“, заяви говорителят на Австрийската народна партия