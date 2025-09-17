Курсът на еврото за 17 септември 2025 г.

Еврото се продава за 1.95583 лева.

Курсът на еврото леко спада спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация, цитира БТА.

Единната европейска валута се котира за 1,1852 долара към 09:45 часа българско време, което е с 0,1 на сто по-малко в сравнение с края на вчерашната търговия, когато отбеляза най-високо ниво от септември 2021 година.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1807 долара за евро.

