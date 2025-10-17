Курсът на еврото за 17 октомври 2025 г.

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Еврото поскъпна в днешната междубанкова търговия във Франкфурт и премина нивото от 1,17 долара, съобщиха германски финансови издания.

Тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1713 щатски долара към 9:44 часа българско време или с 0,22 на сто над стойността си при закриването на вчерашната търговия. По-рано днес еврото дори се покачи до 1,730 долара.

