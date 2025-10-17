Курсът на еврото за 17 октомври 2025 г.

Преките чуждестранни инвестиции у нас намаляват
Размерът им за периода януари - август 2025 година се равнява на 1,4 % от БВП
Еврото се продава за 1,95583 лева.
Еврото поскъпна в днешната междубанкова търговия във Франкфурт и премина нивото от 1,17 долара, съобщиха германски финансови издания.
Тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1713 щатски долара към 9:44 часа българско време или с 0,22 на сто над стойността си при закриването на вчерашната търговия. По-рано днес еврото дори се покачи до 1,730 долара.
Министерството на външните работи на Италия нарече митата „непропорционални“
Инфлацията не е водещият фактор при решението на работодателите за увеличаване на заплатите