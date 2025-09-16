Курсът на еврото за 16 септември 2025 г.

Еврото се продава за 1.95583 лева.

Еврото поскъпва минимално спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация, цитира БТА.

Единната европейска валута се котира за 1,1787 долара към 09:50 часа българско време, което отговаря на ръст с 0,19 на сто спрямо нивото си на затваряне на търговията в понеделник.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1766 долара за евро.

