Курсът на еврото за 16 септември 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Автомобилен гигант съкращава 1000 души в един от заводите си
Заводът ще работи само на една смяна на ден от януари 2026 година
Еврото се продава за 1.95583 лева.
Еврото поскъпва минимално спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация, цитира БТА.
Единната европейска валута се котира за 1,1787 долара към 09:50 часа българско време, което отговаря на ръст с 0,19 на сто спрямо нивото си на затваряне на търговията в понеделник.
Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1766 долара за евро.
