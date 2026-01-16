Курсът на еврото за 16 януари 2026 г.

Курсът на еврото остана почти без промяна спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, сочат данни на германски финансови сайтове.

Единната европейска валута поевтиня незначително с 0,06 на сто до 1,1612 долара за евро.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN