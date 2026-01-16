Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Курсът на еврото за 16 януари 2026 г.
Курсът на еврото остана почти без промяна спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, сочат данни на германски финансови сайтове.
Единната европейска валута поевтиня незначително с 0,06 на сто до 1,1612 долара за евро.
