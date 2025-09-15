Курсът на еврото за 15 септември 2025 г.

Еврото се продава за 1.95583 лева.

Еврото поевтинява леко спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната европейска валута се котира за 1,1724 долара към 09:57 часа българско време, което отговаря на спад с 0,1 на сто спрямо нивото си на затваряне на петъчната търговия.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1,1718 долара за евро.

