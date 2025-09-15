1 USD
БГ Бизнес Курсът на еврото за 15 септември 2025 г.

Курсът на еврото за 15 септември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото се продава за 1.95583 лева.

Еврото поевтинява леко спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация, предава БТА. 

Единната европейска валута се котира за 1,1724 долара към 09:57 часа българско време, което отговаря на спад с 0,1 на сто спрямо нивото си на затваряне на петъчната търговия.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1,1718 долара за евро.

