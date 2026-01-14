Курсът на еврото за 14 януари 2026 г.

Еврото се търгува за 1.95583 лева.

Курсът на еврото остана почти без промяна спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, сочат данни на германски финансови сайтове. Единната европейска валута поскъпва незначително с 0,01 на сто до 1,1648 долара за евро.

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото спрямо долара на ниво 1,1654 долара спрямо 1,1692 долара вчера, сочат данни, публикувани на страниците на ЕЦБ и Българската народна банка (БНБ).

