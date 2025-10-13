Курсът на еврото за 13 октомври 2025 г.
Еврото се продава за 1,95583 лева.
Курсът на еврото запази ниво спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия днес във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.
Единната валута се котира за 1,1612 долара или приблизително колкото в края на петъчната търговия. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи в петък референтен курс на еврото от 1,1568 долара.
