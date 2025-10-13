1 USD
БГ Бизнес Курсът на еврото за 13 октомври 2025 г.

Курсът на еврото за 13 октомври 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Курсът на еврото запази ниво спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия днес във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната валута се котира за 1,1612 долара или приблизително колкото в края на петъчната търговия. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи в петък референтен курс на еврото от 1,1568 долара.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

