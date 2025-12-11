Курсът на еврото за 11 декември 2025 г.

Еврото се търгува за 1.95583 лева.

Курсът на еврото спрямо долара практически е без промяна в междубанковата търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута поскъпна с 0,04 на сто до 1,1695 долара за едно евро.

