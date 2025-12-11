BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.68113 BGN
Петрол
61.68 $/барел
Bitcoin
$90,565.8
БГ Бизнес Курсът на еврото за 11 декември 2025 г.

Курсът на еврото за 11 декември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото се търгува за 1.95583 лева.

Курсът на еврото спрямо долара практически е без промяна в междубанковата търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация. 

Единната валута поскъпна с 0,04 на сто до 1,1695 долара за едно евро

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

