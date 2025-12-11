Курсът на долара за 11 декември 2025 г.

Към днешна дата доларът се продава за 1,68113 лева.

Единната валута поскъпна с 0,04 на сто до 1,1695 долара за едно евро.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1634 долара за едно евро.

