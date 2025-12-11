BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.68113 BGN
Петрол
61.68 $/барел
Bitcoin
$90,565.8
Последвайте ни
1 USD
1.68113 BGN
Петрол
61.68 $/барел
Bitcoin
$90,565.8
БГ Бизнес Курсът на долара за 11 декември 2025 г.

Курсът на долара за 11 декември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Към днешна дата доларът се продава за 1,68113 лева

Единната валута поскъпна с 0,04 на сто до 1,1695 долара за едно евро. 

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1634 долара за едно евро. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата