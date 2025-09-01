Курсът на еврото за 1 септември 2025 г.

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Курсът на еврото спрямо щатския долар се повиши в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация, цитира БТА.

Единната европейска валута се котира за 1,1725 долара към 09:21 ч. българско време, което е ръст от 0,3 процента спрямо затварянето на търговията в петък.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1658 долара.

