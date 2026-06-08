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Петрол
88.27 $/барел
Bitcoin
$62,905.1
БГ Бизнес Курсът на еврото и долара за 8 юни 2026 г.

Курсът на еврото и долара за 8 юни 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото отстъпва леко спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация. 

Единната валута се разменя за 1,1615 долара, или с 0,02 на сто под нивото при затваряне на търговията в петък. 

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи в петък референтен курс на еврото от 1,1640 долара.

Единната европейска валута поскъпва леко с 0,04 на сто спрямо британската лира и с 0,12 на сто спрямо швейцарския франк, пише БТА.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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