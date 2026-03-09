×

БГ Бизнес Курсът на еврото и долара за 9 март 2026 г.

Курсът на еврото и долара за 9 март 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото се понижи спрямо щатския долар в сутрешната търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА. 

Еврото загуби 0,1 на сто до 1,1521 долара за евро към 10:35 ч. българско време. Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1,1561 долара за едно евро. Спрямо швейцарския франк еврото губи 0,4 на сто до 0,8981 франка, спрямо британската лира - 0,01 на сто до 0,8655 бр. лири за евро, но спрямо японската йена поскъпва минимално - с 0,04 на сто до 182,73 йени за едно евро. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

