Курсът на еврото и долара за 26 март 2026 г.

Курсът на еврото спрямо долара остава без промяна в сутрешната междубанкова търговия днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се търгува на ниво от 1,1555 долара – без промяна спрямо вчерашното ниво. Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1592 долара, пише БТА.

Спрямо другите водещи световни валути еврото повишава курса си - с 0,14 на сто спрямо швейцарския франк до 0,9163 франка и с 0,07 на сто спрямо британската лира до 0,8656 бр. лири.

