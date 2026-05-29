Курсът на еврото и долара за 29 май 2026 г.

Курсът на еврото се понижава леко спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната валута се разменя за 1,1642 долара или с 0,7 под нивото при затваряне на търговията вчера. Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1617 долара.