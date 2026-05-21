Курсът на еврото и долара за 21 май 2026 г.

Курсът на еврото към долара остава без промяна тази сутрин в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната валута се разменя за 1,1625 долара или на същото ниво при затварянето на търговията вчера. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1600 долара.