Курсът на еврото и долара

Курсът на еврото спрямо долара се понижава в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се котира за 1,1528 долара или с 0,53 на сто по-ниско от нивото на затваряне вчера.

Европейската централна банка определи вчера следобед референтен курс от 1,1605 долара за евро, пише БТА.