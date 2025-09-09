Курсът на долара за 9 септември 2025 г.

Единната европейска валута се котира за 1,1763 долара към 09:58 часа българско време или с 0,04 на сто над нивото на вчерашното затваряне, предава БТА.

Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1728 долара за евро.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN