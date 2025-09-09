1 USD
1.67208 BGN
Петрол
66.09 $/барел
Bitcoin
$112,246.0
Последвайте ни
1 USD
1.67208 BGN
Петрол
66.09 $/барел
Bitcoin
$112,246.0
БГ Бизнес Курсът на долара за 9 септември 2025 г.

Курсът на долара за 9 септември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Единната европейска валута се котира за 1,1763 долара към 09:58 часа българско време или с 0,04 на сто над нивото на вчерашното затваряне, предава БТА. 

Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1728 долара за евро. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата