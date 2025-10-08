1 USD
БГ Бизнес Курсът на долара за 8 октомври 2025 г.

Курсът на долара за 8 октомври 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Към днешна дата доларът се продава за 1,67652 лева.

Единната валута се котира за 1,1612 д. или надолу с 0,34 на сто. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1666 долара.

