Курсът на долара за 8 октомври 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Защо ЕК иска да удвои митата на стоманата до 50%?
Съществуват опасения, че новите мита може да доведат до поскъпване на стоманата
Към днешна дата доларът се продава за 1,67652 лева.
Единната валута се котира за 1,1612 д. или надолу с 0,34 на сто. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1666 долара.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Съществуват опасения, че новите мита може да доведат до поскъпване на стоманата
Технологичният гигант навлиза в нова ера
Тя възнамерява да инвестира 1 млрд. евро в AI-проекти