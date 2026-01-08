Курсът на долара за 8 януари 2026 г.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1,1684 долара за едно евро.

Курсът на еврото спрямо щатския долар се движи без съществена промяна в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, показват данни на германски финансови сайтове.

Единната европейска валута се разменяше за 1,1678 долара или повишение под 0,01 а сто.

