Курсът на долара за 7 януари 2025 г.

Единната европейска валута се разменяше за 1,1692 долара, което представлява повишение с 0,03 на сто. Пазарите пренебрегват задълбочаващите се геополитически напрежения, като валутите и облигациите остават сравнително стабилни след интервенцията на САЩ във Венецуела и залавянето на президента Николас Мадуро, предава БТА.

В азиатската търговия доларът отслабна с 0,18 на сто спрямо японската йена до 156,39 йени. Британската лира се търгуваше почти без промяна при 1,3506 долара, докато еврото се повиши с 0,04 на сто до 1,1694 долара, предаде Ройтерс. Общата валута загуби около 0,3 на сто в предходната сесия, след като данни показаха по-отчетливо от очакваното забавяне на инфлацията в някои от най-големите икономики в еврозоната.

