БГ Бизнес Курсът на долара за 6 октомври 2025 г.

Курсът на долара за 6 октомври 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Към днешна дата доларът се продава за 1,66681 лева.

Единната валута се търгува за 1,1708 долара, което е понижение с 0,26 на сто спрямо нивото на затваряне в петък.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1.1734 долара за едно евро. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

