Курсът на долара за 30 септември 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
„Произведено в…“: Кои етикети вдъхват най-голямо доверие?
Най-доверените и най-малко доверените етикети за произход
Към днешна дата доларът се продава за 1.66837 лева.
Еврото се котираше за 1,1738 долара към 09:30 часа българско време днес, или с 0,09 на сто над стойността си от закриването на вчерашната сесия.
Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1723 долара за еврo.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Най-доверените и най-малко доверените етикети за произход
Тя мами повече от 128 хил. души, като конвертира незаконно придобитите средства в биткойни