Курсът на долара за 30 септември 2025 г.

Към днешна дата доларът се продава за 1.66837 лева.

Еврото се котираше за 1,1738 долара към 09:30 часа българско време днес, или с 0,09 на сто над стойността си от закриването на вчерашната сесия.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1723 долара за еврo.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN