БГ Бизнес Курсът на еврото за 29 октомври 2025 г.

Курсът на еврото за 29 октомври 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Курсът на еврото леко се понижи спрямо долара в междубанковата търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА. 

Единната валута се котира за 1,1631 долара или надолу с 0,18 на сто.  Европейската централна банка определи вчера курс от 1,1630 долара за едно евро. 

Спрямо други основни водещи валути еврото прибави 0,03 на сто към швейцарския франк до 0,9247 франка, отстъпи с 0,18 на сто спрямо йената до 176,91 йени, а спрямо британската лира поскпна с 0,17 на сто до 0,8795 бр. лири за едно евро. 

