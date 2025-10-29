Курсът на еврото за 29 октомври 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
България в ТОП 3 на най-евтин ток за бита в ЕС
Коя страна в ЕС отчита най-високите цени на ток?
Еврото се продава за 1,95583 лева.
Курсът на еврото леко се понижи спрямо долара в междубанковата търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.
Единната валута се котира за 1,1631 долара или надолу с 0,18 на сто. Европейската централна банка определи вчера курс от 1,1630 долара за едно евро.
Спрямо други основни водещи валути еврото прибави 0,03 на сто към швейцарския франк до 0,9247 франка, отстъпи с 0,18 на сто спрямо йената до 176,91 йени, а спрямо британската лира поскпна с 0,17 на сто до 0,8795 бр. лири за едно евро.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Коя страна в ЕС отчита най-високите цени на ток?
Ето за какво са предназначени
Компанията обяви, че съкращава 30 000 работни места