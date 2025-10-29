1 USD
БГ Бизнес Курсът на долара за 29 октомври 2025 г.

Курсът на долара за 29 октомври 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Към днешна дата доларът се продава за 1.68171 лева

Единната валута се котира за 1,1631 долара или надолу с 0,18 на сто.  Европейската централна банка определи вчера курс от 1,1630 долара за едно евро. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

