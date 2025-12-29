Курсът на долара за 29 декември 2025 г.

Към днешна дата доларът се продава за 1,65945 лева.

Единната валута се разменя за 1,1790 за долар, което е повишение с 0,28 на сто. Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1,1787 долара за едно евро.

