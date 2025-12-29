Курсът на долара за 29 декември 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Средната лихва по жилищните кредити у нас остава под 2,50%
През ноември се наблюдава поевтиняване на новите потребителски кредити
Към днешна дата доларът се продава за 1,65945 лева.
Единната валута се разменя за 1,1790 за долар, което е повишение с 0,28 на сто. Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1,1787 долара за едно евро.
България трябва да поддържа ниско ниво на задлъжнялост, за да не се налага вдигане на данъци
Изкуственият интелект ще „замени много, много работни места“