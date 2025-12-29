BGN → EUR
БГ Бизнес Курсът на долара за 29 декември 2025 г.

Курсът на долара за 29 декември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Към днешна дата доларът се продава за 1,65945 лева

Единната валута се разменя за 1,1790 за долар, което е повишение с 0,28 на сто. Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1,1787 долара за едно евро. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

