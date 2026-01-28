Курсът на долара за 28 януари 2026 г.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1929 долара за едно евро.

Курсът на еврото спрямо другите водещи световни валути леко се понижи в междубанковата търговия тази сутрин, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Спрямо долара единната валута се котира за 1,2010 д. или надолу с 0,18 на сто, след като тази нощ премина прага от 1,20 д. за първи път от 2021 година.

Спрямо швейцарския франк еврото отстъпва с 0,02 на сто до 0,9173 франка за евро, а спрямо британската лира - с 0,06 на сто до 0,8690 лири за евро.

Спрямо йената еврото се понижава с 0,17 на сто до 183,03 йени за едно евро.

