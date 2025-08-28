1 USD
1.68708 BGN
Петрол
66.44 $/барел
Bitcoin
$113,255.0
Последвайте ни
1 USD
1.68708 BGN
Петрол
66.44 $/барел
Bitcoin
$113,255.0
БГ Бизнес Курсът на долара за 28 август 2025 г.

Курсът на долара за 28 август 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Към днешна дата доларът се продава 1,68708 лева.

Еврото се котираше за 1,1645 долара тази сутрин към 10:15 ч. бълг вр., почти на същото ниво от закриването на търговията снощи.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1593 долара.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата