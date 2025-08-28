Курсът на долара за 28 август 2025 г.

Към днешна дата доларът се продава 1,68708 лева.

Еврото се котираше за 1,1645 долара тази сутрин към 10:15 ч. бълг вр., почти на същото ниво от закриването на търговията снощи.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1593 долара.

