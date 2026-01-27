Курсът на долара за 27 януари 2026 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Еврото поскъпна до най-висок връх от юни 2021 г.
През последните 4 седмици еврото поскъпна с 1,3%
Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1,1836 долара.
Курсът на еврото остана относително стабилен спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.
Единната европейска валута се разменя за 1,1870 долара или с 0,05 на сто под нивото на затваряне от снощи.
