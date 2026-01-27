BGN → EUR
БГ Бизнес Курсът на долара за 27 януари 2026 г.

Курсът на долара за 27 януари 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1,1836 долара.

Курсът на еврото остана относително стабилен спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната европейска валута се разменя за 1,1870 долара или с 0,05 на сто под нивото на затваряне от снощи.

 

