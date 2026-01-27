Курсът на долара за 27 януари 2026 г.

Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1,1836 долара.

Курсът на еврото остана относително стабилен спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната европейска валута се разменя за 1,1870 долара или с 0,05 на сто под нивото на затваряне от снощи.

