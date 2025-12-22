Курсът на долара за 22 декември 2025 г.

Към днешна дата доларът се продава за 1,66994 лева.

Единната валута се котира надолу с 0,10 на сто до 1,1710 долара за едно евро. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи в петък референтния курс на еврото спрямо долара на ниво 1,1712 долара спрямо 1,1719 долара в четвъртък.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN