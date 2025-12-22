Курсът на долара за 22 декември 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Ето какви са новите правила са изчисляване на втора пенсия
Какво трябва да знаете
Към днешна дата доларът се продава за 1,66994 лева.
Единната валута се котира надолу с 0,10 на сто до 1,1710 долара за едно евро. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи в петък референтния курс на еврото спрямо долара на ниво 1,1712 долара спрямо 1,1719 долара в четвъртък.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Какво трябва да знаете
Мярката се основава на предварително решение по разследване срещу субсидии
Средната пенсия за ЕС е 17 321 евро