Курсът на долара за 20 ноември 2025 г.

Към днешна дата доларът се продава за 1,68853 лева.

Еврото се котира за 1,1522 долара, което е с 0,2 на сто по-ниско спрямо предходната сесия.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1583 долара за евро спрямо 1,1590 долара във вторник.

