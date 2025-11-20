BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.69865 BGN
Петрол
61.4 $/барел
Bitcoin
$87,026.6
БГ Бизнес Курсът на долара за 20 ноември 2025 г.

Курсът на долара за 20 ноември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Към днешна дата доларът се продава за 1,68853 лева

Еврото се котира за 1,1522 долара, което е с 0,2 на сто по-ниско спрямо предходната сесия. 

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1583 долара за евро спрямо 1,1590 долара във вторник.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

