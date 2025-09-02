Курсът на долара за 2 септември 2025 г.

Към днешна дата доларът се продава за 1.66951 лева.

Еврото се котира за 1,1698 долара към 09:19 ч. българско време, което е понижение от 0,0794 на сто спрямо затварянето на търговията вчера. Зелените пари бяха в серия от разпродажби през последните пет търговски сесии, като вчера доларовият индекс се понижи до най-ниското си ниво от 28 юли.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1715 долара.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN