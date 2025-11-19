BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.69865 BGN
Петрол
61.4 $/барел
Bitcoin
$87,026.6
БГ Бизнес Курсът на долара за 19 ноември 2025 г.

Курсът на долара за 19 ноември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Към днешна дата доларът се продава за 1,68752 лева

Единната европейска валута се котира за 1,1582 долара, или нагоре с 0,01 на сто спрямо предходната сесия. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1590 долара за евро спрямо 1,1593 долара в понеделник. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

