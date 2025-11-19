Курсът на долара за 19 ноември 2025 г.

Към днешна дата доларът се продава за 1,68752 лева.

Единната европейска валута се котира за 1,1582 долара, или нагоре с 0,01 на сто спрямо предходната сесия. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1590 долара за евро спрямо 1,1593 долара в понеделник.

