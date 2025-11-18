Курсът на долара за 18 ноември 2025 г.

Към днешна дата доларът се продава за 1,68708 лева.

Еврото се котира за 1,1596 долара, или нагоре с 0,07 на сто спрямо предходната сесия. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1593 долара за евро спрямо 1,1648 долара в петък.

