Курсът на долара за 17 октомври 2025 г.

Към днешна дата доларът се продава за 1,67897 лева.

Евото се разменяше за 1,1713 щатски долара към 9:44 часа българско време или с 0,22 на сто над стойността си при закриването на вчерашната търговия. По-рано днес еврото дори се покачи до 1,730 долара.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1649 долара.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN