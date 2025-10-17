1 USD
БГ Бизнес Курсът на долара за 17 октомври 2025 г.

Курсът на долара за 17 октомври 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Към днешна дата доларът се продава за 1,67897 лева.

Евото се разменяше за 1,1713 щатски долара към 9:44 часа българско време или с 0,22 на сто над стойността си при закриването на вчерашната търговия. По-рано днес еврото дори се покачи до 1,730 долара.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1649 долара.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

