Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Курсът на долара за 16 януари 2026 г.
Към днешна дата доларът се продава за 1,1624 лева.
Курсът на еврото остана почти без промяна спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, сочат данни на германски финансови сайтове.
Единната европейска валута поевтиня незначително с 0,06 на сто до 1,1612 долара за евро.
