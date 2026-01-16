BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1624 BGN
Петрол
62.35 $/барел
Bitcoin
$95,928.2
Последвайте ни
1 USD
1.1624 BGN
Петрол
62.35 $/барел
Bitcoin
$95,928.2
БГ Бизнес Курсът на долара за 16 януари 2026 г.

Курсът на долара за 16 януари 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Към днешна дата доларът се продава за 1,1624 лева.

Курсът на еврото остана почти без промяна спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, сочат данни на германски финансови сайтове.

Единната европейска валута поевтиня незначително с 0,06 на сто до 1,1612 долара за евро.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата