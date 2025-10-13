Курсът на долара за 13 октомври 2025 г.

Към днешна дата доларът се продава за 1,69072 лева.

Единната валута се котира за 1,1612 долара или приблизително колкото в края на петъчната търговия. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи в петък референтен курс на еврото от 1,1568 долара.

