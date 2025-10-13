Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Курсът на долара за 13 октомври 2025 г.
Към днешна дата доларът се продава за 1,69072 лева.
Единната валута се котира за 1,1612 долара или приблизително колкото в края на петъчната търговия. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи в петък референтен курс на еврото от 1,1568 долара.
