Курсът на долара за 11 ноември 2025 г.

Към днешна дата доларът се продава за 1,69029 лева.

Курсът на еврото спрямо долара остана без промяна в сутрешната търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1571 долара за едно евро.