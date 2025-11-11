BGN → EUR
БГ Бизнес Курсът на долара за 11 ноември 2025 г.

Курсът на долара за 11 ноември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Към днешна дата доларът се продава за 1,69029 лева

Курсът на еврото спрямо долара остана без промяна в сутрешната търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА. 

 

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1571 долара за едно евро.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

