Курсът на долара за 10 ноември 2025 г.

Към днешна дата доларът се продава за 1,69175 лева.

Американският долар отслабна в понеделник на валутните пазари. Това стана след признаци, че федералните агенции на САЩ може скоро да възобновят работата си. Инвеститорите повишиха доверието си след поредица от слаби икономически данни, предава Ройтерс, цитира БТА.

Доларовият индекс, който проследява движението на американската валута спрямо кошница от шест основни валути, спадна с 0,1 на сто до 99,643 пункта, след като Сенатът на САЩ одобри временна мярка за финансиране на правителството до януари.

