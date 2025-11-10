BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.69175 BGN
Петрол
64.16 $/барел
Bitcoin
$106,332.0
БГ Бизнес Курсът на долара за 10 ноември 2025 г.

Курсът на долара за 10 ноември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Към днешна дата доларът се продава за 1,69175 лева

Американският долар отслабна в понеделник на валутните пазари. Това стана след признаци, че федералните агенции на САЩ може скоро да възобновят работата си. Инвеститорите повишиха доверието си след поредица от слаби икономически данни, предава Ройтерс, цитира БТА.

Доларовият индекс, който проследява движението на американската валута спрямо кошница от шест основни валути, спадна с 0,1 на сто до 99,643 пункта, след като Сенатът на САЩ одобри временна мярка за финансиране на правителството до януари.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

