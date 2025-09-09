Компания на българина Влад Тонев влиза в един от най-престижните борсови индекси

Платформата се превърна в един от най-значимите играчи на пазара на дигитални финанси.

Robinhood Markets, американска инвестиционна онлайн платформа, ще бъде включена в един от най-престижните борсови индекси – S&P 500. Това ще се случи на 22 септември, съобщиха от S&P Dow Jones Indices, цитирано от БТА, а новината бе отразена от водещи международни финансови издания.

Скок в цената на акциите

Известие за включването в индекса доведе до незабавен положителен ефект върху пазарната стойност на компанията. Акциите на „Робинхуд“ поскъпнаха с 15,83% още в първия ден на търговия след обявлението, достигайки цена от 117,28 долара. От началото на годината книжата на компанията вече са се увеличили почти трикратно, което я поставя сред най-бързо растящите публични дружества в САЩ.

Място сред големите играчи

В S&P 500 „Робинхуд“ ще замени „Caesars Entertainment“ и ще се нареди до водещи финансови институции като „Morgan Stanley“, „Charles Schwab“ и „Goldman Sachs“. Заедно с нея в индекса ще влязат още „AppLovin“и „Emcor Group“.

Включването в S&P 500 е повече от престиж – то носи и практически ползи. Индексно следващите фондове са задължени да закупят акции на новоприбавените компании, което обикновено води до ръст в цената и повишава ликвидността. Анализатори смятат, че това ще засили доверието към „Робинхуд“, която до скоро често беше определяна като т.нар. меме акция.

Финансови резултати и растеж

В момента пазарната капитализация на Robinhood Markets надхвърля 90 милиарда долара. Основни двигатели на ръста са търговията с криптовалути и финансови деривати. През второто тримесечие приходите от търговия са се увеличили с 65% на годишна база, а през юли обемът на крипто сделките е нараснал над три пъти спрямо предходната година.

Българска следа в успеха

Компанията е съоснована от Влад Тенев, роден в България и емигрирал със семейството си в САЩ още като дете. Той е завършил престижния Станфордски университет и заедно с Байджу Бхат създава Robinhood Markets с мисията да направи инвестирането достъпно за обикновените хора. Под негово ръководство платформата се превърна в един от най-значимите играчи на пазара на дигитални финанси.

