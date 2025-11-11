Собственикът на известни марки вода и сок у нас придобива голяма молдовска компания

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Комисията за защита на конкуренцията в Румъния, България и Република Молдова одобриха сделката, чрез която компанията която Maspex Romania придобива мажоритарния дял от Purcari Wineries.
Групата Maspex, която присъства в Румъния от близо 30 години, стана мажоритарен акционер на един от най-големите производители на вино и ракия в Централна и Източна Европа, Purcari Wineries, през юли тази година.
В България Maspex стъпва на пазара през 2005 г. Към момента под нейната шапка се произвеждат и дистрибутират напитки под марките Queen’s, Dr Witt, Nestea, Tedi, Tiger и други.
Придобиването на мажоритарен дял във винарните Purcari представлява 22-рата сделка в историята на Групата и четвъртата в Румъния. Последният регулаторен етап за осъществяване на сделката е получаване на разрешение от Комисията за проверка на преките чуждестранни инвестиции в Румъния.
Според Romania Insider, Румъния играе стратегическа роля в развитието на Maspex Group, като е един от най-важните пазари в региона. Компанията е най-големият полски инвеститор в Румъния.
Purcari Wineries е най-големият износител на бутилирано вино от Молдова, с премиум марки от Румъния и Молдова. Компанията е листната на Букурещката фондова борса от февруари 2018 г. Тя управлява над 2000 хектара лозя и управлява шест винарни в Република Молдова, Румъния и България.
Maspex е най-голямата частна полска компания в индустрията за бързо развиващи се потребителски стоки и една от най-големите в Централна и Източна Европа. Групата притежава 18 модерни производствени предприятия в Полша и чужбина, произвеждайки годишно над 2,2 милиарда литра напитки, 300 000 тона тестени изделия, зърнени храни и инстантни продукти, близо 180 000 тона конфитюри и сладка, както и 145 милиона литра алкохолни напитки.
