Собственикът на известни марки вода и сок у нас придобива голяма молдовска компания

Компанията произвежда годишно над 2,2 милиарда литра напитки

Комисията за защита на конкуренцията в Румъния, България и Република Молдова одобриха сделката, чрез която компанията която Maspex Romania придобива мажоритарния дял от Purcari Wineries.

Позиции на компанията

Групата Maspex, която присъства в Румъния от близо 30 години, стана мажоритарен акционер на един от най-големите производители на вино и ракия в Централна и Източна Европа, Purcari Wineries, през юли тази година.

В България Maspex стъпва на пазара през 2005 г. Към момента под нейната шапка се произвеждат и дистрибутират напитки под марките Queen’s, Dr Witt, Nestea, Tedi, Tiger и други.

Придобиването на винарните

Придобиването на мажоритарен дял във винарните Purcari представлява 22-рата сделка в историята на Групата и четвъртата в Румъния. Последният регулаторен етап за осъществяване на сделката е получаване на разрешение от Комисията за проверка на преките чуждестранни инвестиции в Румъния.

Според Romania Insider, Румъния играе стратегическа роля в развитието на Maspex Group, като е един от най-важните пазари в региона. Компанията е най-големият полски инвеститор в Румъния.

Purcari Wineries е най-големият износител на бутилирано вино от Молдова, с премиум марки от Румъния и Молдова. Компанията е листната на Букурещката фондова борса от февруари 2018 г. Тя управлява над 2000 хектара лозя и управлява шест винарни в Република Молдова, Румъния и България.

Maspex е най-голямата частна полска компания в индустрията за бързо развиващи се потребителски стоки и една от най-големите в Централна и Източна Европа. Групата притежава 18 модерни производствени предприятия в Полша и чужбина, произвеждайки годишно над 2,2 милиарда литра напитки, 300 000 тона тестени изделия, зърнени храни и инстантни продукти, близо 180 000 тона конфитюри и сладка, както и 145 милиона литра алкохолни напитки.

