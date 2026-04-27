Компании ще получават финансиране при листване на борсата

bTV Бизнес екип

Какво ще покрива финансирането?

Програма за 1 млн. евро ще дава възможност на бизнеса да получи финансиране през капиталовия пазар. Програмата е насочена към компании, които планират да наберат финансиране и да се търгуват на регулирания пазар на БФБ, на Пазара за растеж BEAM, както и на платформата за колективно финансиране SpaceCrowd, съобщават от Борсата.

Какво ще покрива финансирането?

Проектът ще покрива 100% от направените разходи от страна на компаниите за подготовка и листване. Тези средства са предвидени да помогнат на около 20 компании, които ще могат да кандидастват в рамките на 3 години.

Парите покриват разходите за консултантски, юридически и счетоводни  услуги, през цялостна подготовка на първично публично предлагане – изготвяне на  проспект и маркетинг кампания към инвеститори, до заплащане на такси към Борсата, Комисията за финансов надзор и Централния депозитар.

„С тази инициатива предоставяме реална услуга за бизнеса и ясен стимул за малките и средните компании да направят следващата крачка в своето развитие – да станат част от капиталовия пазар. Листването на Борсата не е само форма  на финансиране, а път към по-голяма прозрачност, доверие и по-висока стойност  на бизнеса. Заедно с ИАНМСП постигнахме важна стъпка за развитието на  капиталовия пазар в момент, в който се усеща спад в активността на нови емитенти и IPO сделки. Именно затова подобни стимули и облекчаване на разходите, наред с подкрепата на дружеството IPO Растеж, което също ще подкрепя нови компании на Борсата, могат да се превърнат в двигател за по-силен  интерес към капиталовия пазар и за появата на ново поколение публични дружества“, заяви доц. д-р Моравенов.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Защо българските онлайн търговци губят клиенти в последната секунда?
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Ипотека без риск: Колко кредит можем да си позволим наистина?
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата