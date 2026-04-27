Всяка опция за архивиране на iPhone, която трябва да знаете

Как да архивирате данните от телефона си

Ако искате да избегнете трескавите опити да възстановите любимите си снимки от сватби, празненства и пътувания, при актуализация на устройството, трябва да направите back up на вашия iPhone. Ето крадко ръководство, цитирано от Wired, за най-добрите начини да архивирате данните си:

Архивиране в iCloud

Най-лесният вариант и първата препоръка на Apple е да архивирате вашия iPhone в iCloud. Уверете се, че сте свързани към Wi-Fi, а процесът е доста прост:

Отвори Настройки на телефона.

Най-отгоре натисни върху твоето име (Apple ID), след това избери iCloud. (Ако не виждаш името си, просто превърти надолу и ще намериш iCloud в списъка.) Превърти надолу и натисни iCloud Backup (Архивиране в iCloud). Увери се, че копчето е включено (зелено). Това означава, че телефонът ще се архивира автоматично веднъж на 24 часа, когато: е на зарядно, е заключен, е свързан към Wi-Fi.

Натисни Back Up Now (Архивирай сега), ако искаш веднага да направиш архив.

Върни се една стъпка назад в менюто на iCloud и отбележи (включи) само нещата, които искаш да се архивират. Можеш спокойно да изключиш тези, които не са ти нужни.

Apple ви дава 5 GB безплатно iCloud хранилище, но това не е достатъчно, за да покрие всичките ви данни. Винаги можете да закупите още iCloud хранилище. Хората, които обичат да използват множество услуги на Apple, може да предпочетат абонамент за Apple One . За щастие, в iOS 15, Apple въведе временен метод за архивиране на вашите данни в iCloud, дори ако нямате място за съхранение, за да можете да сменяте iPhone-и . Когато купувате нов iPhone, Apple ви дава неограничено iCloud съхранение за 21 дни.

Ако предпочитате да не използвате облака, има друг начин.

Архивиране на вашия Mac

Ако телефонът ви е пълен със снимки, песни, приложения и текстови съобщения, натрупани от години, може би е добре да направите локално резервно копие. Ако имате компютър с няколко гигабайта свободна памет, можете да включите своя iPhone и да натиснете няколко бутона, за да се уверите, че всички данни от телефона ви са безопасно скрити. Но точният метод зависи от вашата версия на macOS.

Ако не сте сигурни коя операционна система на Apple имате, щракнете върху малката икона на Apple в горния ляв ъгъл на работния плот на вашия Mac и изберете „About This Mac“ . Ще се появи друг прозорец, който ще ви каже коя версия използвате.

Архивиране в MacOS Catalina 10.15 или по-нова версия

Надстройката до macOS Catalina (2019) премахна iTunes, заменяйки го с три отделни приложения за музика, подкасти и телевизия. Опцията за архивиране вече се намира във Finder, където можете да търсите в папки и други устройства. Стъпките за архивиране на вашия iPhone са почти същите като при iTunes:

Свържете вашия iPhone към компютъра с кабел . Отворете Finder и изберете вашия iPhone под „Местоположения“ в страничната лента. Кликнете върху Общи и изберете Архивиране на всички данни от вашия iPhone на този Mac . Ако искате да криптирате данните си и да ги защитите с парола, изберете „Шифроване на локално архивиране“ . Щракнете върху „Архивиране сега“ .

Можете също да управлявате предишни резервни копия оттук и да изберете да синхронизирате различни видове медии с компютъра си, докато работите.

Архивиране на компютър с Windows

Можете също да архивирате вашия iPhone на вашия компютър с Windows, като използвате iTunes. Ето как:

Свържете вашия iPhone към компютъра с Windows. Отворете iTunes и щракнете върху бутона iPhone в горния ляв ъгъл на прозореца на iTunes. Щракнете върху Обобщение . Изберете „Архивиране сега“ под „Архивни копия“.

Ако искате да криптирате резервните си копия, щракнете върху „Шифроване на локално архивиране“ и въведете парола, след което щракнете върху „Задаване на парола“ .

Локално архивиране

Може би предпочитате да не използвате облака или услугите на Apple за архивиране. Винаги можете да използвате методите, изброени по-горе за Mac или Windows, за да изтеглите файлове, след което ръчно да ги преместите на преносим твърд диск или USB флаш устройство, макар че това е малко неудобно.

Ако имате мрежово прикачено устройство за съхранение (NAS), вероятно има приложение, което може автоматично да архивира някои от вашите файлове, когато сте свързани към домашна Wi-Fi мрежа. Synology, Asustor и повечето други производители на NAS имат приложения за архивиране на снимки и видеоклипове и общи файлове. Можете също да помислите за нещо като iMazing или PhotoSync , въпреки че може да се наложи да платите, за да получите достъп до всички функции.