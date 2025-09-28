1 USD
1.67566 BGN
Петрол
68.71 $/барел
Bitcoin
$109,793.0
Последвайте ни
1 USD
1.67566 BGN
Петрол
68.71 $/барел
Bitcoin
$109,793.0
БГ Бизнес България срещу Италия: Каква награда ще получи световният шампион по волейбол?

България срещу Италия: Каква награда ще получи световният шампион по волейбол?

bTV Бизнес екип

Гледайте двубоят днес от 13:30 ч. по bTV, MAX Sport 2 и на bTV Plus

Време е за големия финал! 55 години след първия си успех, България отново е на крачка от световния връх в мъжкия волейбол. Днес пред "лъвовете" ще застане действащият световен шампион – Италия.  

Снимка: FIVB

През лятото Международната федерация по волейбол (FIVB) официално потвърди наградния фонд за световните първенства. Следвайки примера на Лигата на нациите, където победителят получава чек за 1 милион долара, Световното първенство вече ще носи седемцифрена награда за шампиона. 

Къде да гледаме финала заедно? (Обновява се)

Колко точно ще получи бъде наградата? 

Световният победител ще вземе рекордните 1 милион долара, а сребърният медалист - 500 000. За трето място сумата е 250 000. Някои волейболисти също ще получат солидно възнаграждение. Най-ценният играч (MVP) на турнира ще се прибере с 100 000 долара, а най-добрият играч на съответната позиция ще получи 50 000 долара. 

 

Симеон Николов - от 3-годишен с волейбол, най-големия му страх до финала, който събуди нацията!

През 2022 г. шампионът е получавал само 200 000 долара, а бронзовите медалисти - 75 000 долара. Сега сумите са между 3 и над 10 пъти по-големи, пише Volleyweek. 

Как се стигна до финала? 

Българският национален отбор по волейбол за мъже се класира за финал на световното първенство, след като победи с 3:1 Чехия. Зад успеха на страната с основен принос са братята Николови. Алекс е най-добрият реализатор на турнира, като има 119 точки в петте мача досега. Симеон пък е трети при разпределителите, докато капитанът Алекс Грозданов е на второ място по блокади с 13.

България стигна до финалната фаза на турнира след невероятен обрат срещу САЩ на 1/4-финалите. Националите ни спечелиха с 3:2, след като загубиха първите два гейма. 19 години, след като тимът на Мартин Стоев бе в топ 4 на света, сега и избраниците на Джанлоренцо Бленджини са в световния елит!

Битката за златото: България вярва, България може! (ВИДЕО)

bTV и MAX Sport 2 ще излъчат на живо финала на световното първенство по волейбол. Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport. Двубоят е с начален час 13:30, а студийната програма започва още в 12:30.

Световна гордост за България! Как известните коментират полуфинала по волейбол?

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата