България срещу Италия: Каква награда ще получи световният шампион по волейбол?

Време е за големия финал! 55 години след първия си успех, България отново е на крачка от световния връх в мъжкия волейбол. Днес пред "лъвовете" ще застане действащият световен шампион – Италия.

Снимка: FIVB

През лятото Международната федерация по волейбол (FIVB) официално потвърди наградния фонд за световните първенства. Следвайки примера на Лигата на нациите, където победителят получава чек за 1 милион долара, Световното първенство вече ще носи седемцифрена награда за шампиона.

Колко точно ще получи бъде наградата?

Световният победител ще вземе рекордните 1 милион долара, а сребърният медалист - 500 000. За трето място сумата е 250 000. Някои волейболисти също ще получат солидно възнаграждение. Най-ценният играч (MVP) на турнира ще се прибере с 100 000 долара, а най-добрият играч на съответната позиция ще получи 50 000 долара.

През 2022 г. шампионът е получавал само 200 000 долара, а бронзовите медалисти - 75 000 долара. Сега сумите са между 3 и над 10 пъти по-големи, пише Volleyweek.

Как се стигна до финала?

Българският национален отбор по волейбол за мъже се класира за финал на световното първенство, след като победи с 3:1 Чехия. Зад успеха на страната с основен принос са братята Николови. Алекс е най-добрият реализатор на турнира, като има 119 точки в петте мача досега. Симеон пък е трети при разпределителите, докато капитанът Алекс Грозданов е на второ място по блокади с 13.

България стигна до финалната фаза на турнира след невероятен обрат срещу САЩ на 1/4-финалите. Националите ни спечелиха с 3:2, след като загубиха първите два гейма. 19 години, след като тимът на Мартин Стоев бе в топ 4 на света, сега и избраниците на Джанлоренцо Бленджини са в световния елит!

bTV и MAX Sport 2 ще излъчат на живо финала на световното първенство по волейбол. Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport. Двубоят е с начален час 13:30, а студийната програма започва още в 12:30.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN